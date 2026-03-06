Piacenza Expo anche l' attuale consigliere Davide Villa punta alla presidenza

A Piacenza Expo, il consigliere Davide Villa ha manifestato l’interesse a candidarsi per la presidenza dell’ente fieristico locale. La discussione si concentra sulla possibilità di un quarto mandato per l’attuale presidente Giuseppe Cavalli, titolare di un colorificio nella zona di Gariga. La questione ha suscitato molte reazioni e discussioni tra gli addetti ai lavori nelle ultime ore.

Non c'è solamente l'ipotesi di un quarto mandato a Giuseppe Cavalli, tra i soci spunta il nome dell'attuale consigliere (in quota Confindustria) Quarto mandato a Giuseppe Cavalli o spazio a una nuova presidenza nell'ente fieristico locale? Ha fatto molto discutere, in queste ore, la nostra indiscrezione sulla possibilità di un rinnovo dell'incarico a Cavalli, titolare del colorificio "Saiani" di Gariga. In poco tempo è emersa, soprattutto per volere dei alcuni soci, un'altra figura, che potrebbe assumere il ruolo occupato dall'imprenditore, alla guida di "Piacenza Expo". Si tratta di Davide Villa, commercialista e revisore contabile...