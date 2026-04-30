Petrolio tutti i debiti del Venezuela anche con Eni

L’Eni ha annunciato di aver concluso un accordo con il governo venezuelano, coinvolgendo anche la società petrolifera statale. L’amministratore delegato dell’azienda ha incontrato la presidente ad interim del paese per firmare l’intesa con il ministero degli Idrocarburi e Pdvsa. La firma è avvenuta dopo un incontro con rappresentanti venezuelani, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’accordo o sulle eventuali conseguenze legali.

L’Eni ha firmato un accordo con il regime del Venezuela. L’amministratore delegato della petrolifera italiana, Claudio Descalzi, ha incontrato la presidente ad interim Delcy Rodriguez per siglare l’intesa con il ministero degli Idrocarburi e con la petrolifera statale venezuelana, Pdvsa. L’accordo punta ad intensificare il lavoro di Junin -5 (di cui Pdvsa ha il 60% e l’Eni il 40%), ubicato nella Faja dell’Orinoco, al sud del Paese sudamericano, una zona a olio pesante che contiene 35 miliardi di barili in posto certificati e molti altri ancora da esplorare. In Venezuela, l’Eni opera attraverso la società “Cardon IV”, partecipata da Eni (50%) e da Repsol (50%).🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Petrolio, tutti i debiti del Venezuela (anche con Eni) il Petrolio del Venezuela Notizie correlate Trump affida le riserve del Venezuela a cinque colossi del petrolio: c’è anche l’italiana EniC’è anche l’italiana Eni tra le società petrolifere a cui gli Stati Uniti hanno concesso una licenza per operare in Venezuela. Petrolio in Venezuela, Trump concede cinque licenze. C’e anche l’EniDonald Trump accelera sul Venezuela e concede la licenza ad operare nel Paese a cinque major energetiche, tra cui l’Eni, presente da oltre 25 anni. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Non tutti i 90 miliardi UE arriveranno subito a Kiev fra rimborsi debiti di guerra, multe e procedure; Shell acquisisce ARC Resources: un passo decisivo nella strategia di espansione nel gas e nel petrolio.