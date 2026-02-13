Trump affida le riserve del Venezuela a cinque colossi del petrolio | c’è anche l’italiana Eni

Gli Stati Uniti hanno deciso di affidare le riserve di petrolio del Venezuela a cinque grandi compagnie, tra cui spicca anche l’italiana Eni. La mossa mira a garantire l’estrazione di risorse preziose nel paese sudamericano, nonostante le tensioni politiche e le sanzioni economiche. Eni ha già avviato le operazioni in alcune aree del territorio venezuelano, cercando di rafforzare la propria presenza nel mercato latinoamericano.

C’è anche l’italiana Eni tra le società petrolifere a cui gli Stati Uniti hanno concesso una licenza per operare in Venezuela. Dopo il blitz che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro, Donald Trump punta a incrementare la produzione di petrolio nel Paese caraibico. Per riuscirci, Washington ha assunto il controllo delle riserve e oggi, tramite l’Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro, ha concesso cinque licenze generali ad altrettante aziende del settore Oil & Gas: Bp, Chevron, Eni, Repsol e Shell. Le licenze concesse da Washington. Il provvedimento dell’amministrazione Trump apre, di fatto, il mercato petrolifero di Caracas ai gruppi selezionati dalla Casa Bianca.🔗 Leggi su Open.online

Donald Trump ha autorizzato cinque grandi aziende petrolifere, tra cui anche l’Eni, a operare in Venezuela.

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato che cinque grandi compagnie petrolifere, tra cui anche Eni, potranno iniziare a estrarre gas e petrolio in Venezuela.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Trump, la CIA e il VENEZUELA di Maduro: inizia un’altra guerra

Perché Trump ha attaccato il Venezuela del ‘caudillo’ Maduro: le riserve miliardarie di petrolio e il mercato americano delle armiRoma, 3 gennaio 2026 – L’attacco che la scorsa notte gli Stati Uniti hanno sferrato contro il Venezuela e la sconfitta di Nicolas Maduro – che secondo alcune fonti sarebbe già fuori dal Paese in stato ... quotidiano.net

Trump lancia il Progetto Vault: 12 mld per riserve minerarie critiche e alleanza con 11 paesiTrump annuncia Progetto Vault: riserva mineraria critica da 12 miliardi (10 Exim + 2 privati). 11 paesi aderiscono. Doug Burgum: Nessuna carenza per USA ... ilmetropolitano.it

Un passo importante per gli Stati Uniti, la cui flotta rompighiaccio conta al momento soltanto tre imbarcazioni. Così, Trump si affida a un consorzio di aziende canadesi e finlandesi per correre ai ripari. Ne avevamo già scritto qui x.com

Il discorso (applauditissimo) del leader ucraino dal palco di Davos: "Oggi l'Europa si affida soltanto alla convinzione che se arriverà il pericolo la Nato interverrà, ma se non succederà Deve sapere come difendersi da sola". Poco prima l'incontro con Trump - facebook.com facebook