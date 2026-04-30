Petrolchimico | notizia buona ma si rilanci il lavoro e il polo industriale in chiave green

Una nota della CGIL commenta la recente nomina di un consulente incaricato di gestire la vendita del cracking del petrolchimico a Brindisi. La comunicazione sottolinea che, nonostante la notizia sia positiva, è necessario riavviare le attività e rilanciare l’intera area industriale con un’attenzione particolare alle strategie green. La questione riguarda il futuro dello stabilimento e le opportunità di riqualificazione del settore.

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Cgil in merito alla recente nomina di un advisor per la vendita del cracking del petrolchimico di Brindisi. La nota è firmata dal Coordinamento Industria Cgil e da Massimo Di Cesare (segretario generale Cgil Brindisi).Per mesi la Cgil Brindisi ha.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Polo petrolchimico, il cracking Versalis in vendita? Lo scontro tra D'Attis e StefanazziIl destino del polo petrolchimico e le voci del pressing governativo su Eni tengono banco tra i parlamentari del territorio. Roma, la memoria industriale si fa arte: nasce il nuovo polo ACEALa Fondazione ACEA inaugura un percorso di valorizzazione del patrimonio tecnico e culturale della capitale, trasformando archivi e spazi industriali... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Petrolchimico, svolta green per la Sasol Augusta ma la crisi resta; Il Petrolchimico di Priolo nel guado della Transizione, M5S chiama Fitto: Risorse dall’Ue; Raffineria Isab Priolo, vendita vicina: Ludoil favorita ma un fondo americano rilancia; Brindisi, sindacati e Regione in difesa del petrolchimico. Canale Otto. . Petrolchimico, l'allarme della Fiom Cgil: "Serve una regia pubblica per il futuro del polo" - facebook.com facebook