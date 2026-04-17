A Roma, la memoria delle industrie si trasforma in un luogo di arte e cultura con l'apertura di un nuovo polo promosso dalla Fondazione ACEA. L'iniziativa prevede la riqualificazione di archivi e spazi industriali storici, che vengono riconvertiti in centri di aggregazione dedicati a giovani, artisti e cittadini. Questa operazione mira a conservare il patrimonio tecnico e culturale della città, dando nuova vita a spazi un tempo legati all'industria locale.

La Fondazione ACEA inaugura un percorso di valorizzazione del patrimonio tecnico e culturale della capitale, trasformando archivi e spazi industriali in centri di aggregazione per giovani, artisti e cittadini. L’iniziativa punta a connettere la storia delle infrastrutture urbane con le nuove generazioni attraverso progetti formativi, esposizioni d’arte e il rinnovamento di elementi iconici come i nasoni. Roma possiede una stratificazione che va ben oltre l’archeologia classica. Esiste una rete invisibile di impianti e intuizioni tecniche che ha modellato il volto della città moderna. La Fondazione ACEA nasce proprio per dare voce a questa dimensione meno celebrata, ma fondamentale, organizzando il proprio passato per proiettarlo nel presente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, la memoria industriale si fa arte: nasce il nuovo polo ACEA

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