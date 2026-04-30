Pestato a sangue per aver strappato manifesti per Ramelli | denunciati quattro estremisti

Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri con l’accusa di aver aggredito un individuo, che aveva strappato manifesti a favore di Ramelli. I quattro sono già noti alle forze dell’ordine e sono stati accusati di averlo pestato a sangue e di avergli procurato lesioni e percosse. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione legato a manifestazioni politiche.

Quattro militanti di estrema destra già noti alle forze dell’ordine sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni e percosse. Ci sarebbero loro dietro l’aggressione a un uomo di 33 anni, pestato a sangue in zona Città Studi a Milano per aver strappato alcuni manifesti dedicati a Sergio.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pestato a sangue sotto casa dopo aver staccato i manifesti per Ramelli: "Azione squadrista" Milano, 33enne aggredito per aver strappato i manifesti per RamelliUn uomo di 33 anni è stato aggredito per aver strappato alcuni manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù di cui il 29... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pestato a sangue per aver strappato i manifesti per Ramelli in strada: Spedizione punitiva; Tgcom24: Agrigento, 16enne aggredito e pestato a sangue per un accendino Video; Brutale aggressione a Foggia: 24enne pestato a sangue in piazza Siniscalco Ceci; Tortolì, pestato a sangue sotto casa: morto dopo 19 giorni di coma Giampaolo Ferrai. Ragazzino pestato a sangue per un accendino a Menfi, indaginiIl 16enne, che ha riportato una frattura e lesioni sparse, sarebbe stato picchiato da un branco di minorenni per non aver dato loro un accendino ... grandangoloagrigento.it Pestato a sangue per aver strappato i manifesti per Ramelli in strada: Spedizione punitivaÈ successo a due passi da piazzale Gorini a Milano poco prima di mezzanotte di mercoledì 29 aprile e sul caso sono in corso accertamenti. Il racconto ... milanotoday.it Strappa manifesti per le commemorazioni di Sergio Ramelli e viene pestato dal branco, per il deputato meloniano De Corato la vittima dell’aggressione “ha voluto andarsele a prendere” Leggi l'articolo - https://www.unita.it/2026/04/29/picchiato-manifesti-strap - facebook.com facebook Strappa manifesti per le commemorazioni di Sergio Ramelli e viene pestato dal branco, per il deputato meloniano De Corato la vittima dell’aggressione “ha voluto andarsele a prendere” x.com