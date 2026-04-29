Pestato a sangue sotto casa dopo aver staccato i manifesti per Ramelli | Azione squadrista

Un uomo è stato aggredito e colpito alla testa con violenza davanti al suo palazzo di via Amadeo, nella zona Città Studi di Milano. Secondo quanto riferito, l’aggressione sarebbe avvenuta dopo che aveva staccato alcuni manifesti dedicati a Ramelli. La vittima, con camicia e maglietta macchiate di sangue, ha riportato una ferita e si trova ora sotto cure mediche. Gli inquirenti stanno indagando sull’accaduto.

Camicia e maglietta sporche di sangue. Il suo sangue. E una ferita alla testa, causata da un’aggressione davanti al suo palazzo di via Amadeo a Milano (zona Città Studi). È successo poco prima della mezzanotte di mercoledì 29 aprile.Coordinate che non sono casuali: ogni 29 aprile in quella strada.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Volantini per segnalare i prof di sinistra, gli insegnanti: "Una vera e propria azione squadrista"Sono 195 i docenti delle scuole superiori della provincia di Ravenna che hanno sottoscritto un “Appello alla cittadinanza e alle varie componenti...

Bimbo di 15 mesi morto a Vasto dopo aver ingoiato cocaina, madre indagata per omicidio e casa sotto sequestroLa morte di un bambino di 15 mesi avvenuta la scorsa estate a Vasto (Chieti) cambia radicalmente prospettiva investigativa.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Tortolì, pestato a sangue sotto casa: morto dopo 19 giorni di coma Giampaolo Ferrai; Massacrato di botte nel cuore della movida per aver urinato in strada: il 24enne ferito è vigile; Napoli, gioielliere sequestrato davanti alla famiglia: rilasciato dopo sei ore; Movida selvaggia a Menfi. Sedicenne aggredito e ferito da altri 4 giovani - Autore: Massimo D'Antoni | Cronaca.

Giallo a Napoli, gioielliere sequestrato davanti alla famiglia e rilasciato dopo diverse oreUn gioielliere 49enne è stato caricato con forza su un'auto bianca, sulla quale c'erano almeno quattro uomini, sotto gli occhi della moglie e del genero e portato via. Dopo l'aggressione e le botte, e ... internapoli.it

A Torvaianica, 51enne pestato a sangue perché andava in bicicletta (G.C.)Una serata come tante, il rientro dal lavoro in bicicletta lungo la strada di sempre, poi l’aggressione improvvisa e brutale. È accaduto a Torvaianica, dove un uomo di 51 anni è stato pestato violente ... farodiroma.it

Pestato dal branco sabato notte a Lido Fiori. Le parole della madre della vittima della violenta aggressione - facebook.com facebook

Vergogna assoluta a Macerata Pestato un ragazzo che indossava la felpa della Juventus La notizia completa nel primo commento x.com