A Milano, un uomo di 33 anni è stato aggredito dopo aver strappato dei manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù ucciso il 29 aprile di molti anni fa da membri di Avanguardia operaia. L'episodio si è verificato in una zona della città, dove l'uomo è stato colpito da alcuni presenti. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione.

Un uomo di 33 anni è stato aggredito per aver strappato alcuni manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù di cui il 29 aprile si commemora la morte per mano di esponenti di Avanguardia operaia. È accaduto nella zona di via Aselli a Milano, dove in serata è prevista la partenza della parata in onore di Ramelli. Secondo una prima ricostruzione, il trentatreenne è stato avvicinato da alcune persone, probabilmente militanti di estrema destra, che lo avrebbero colpito con calci e pugni, per poi allontanarsi in auto. L’uomo è stato trasportato in codice verde in ospedale con ferite lievi. De Corato: «Se l’è cercata». «Uno che va a strappare i manifesti di Ramelli già è grave, che lo faccia il giorno in cui è stato ammazzato.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Milano, 33enne aggredito per aver strappato i manifesti per Ramelli

PICCHIATO a MILANO per aver strappato dei manifesti per RAMELLI

Notizie correlate

Milano, 33enne aggredito mentre strappava i manifesti per RamelliUn ragazzo di 33 anni è stato aggredito ieri sera poco prima di mezzanotte, mentre strappava in via Aselli a Milano, i manifesti dedicati a Sergio...

Strappa i manifesti per l'anniversario della morte di Ramelli, 33enne aggreditoÈ stato aggredito per avere strappato alcuni manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù di cui si commemora la morte...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Clima, temperature oltre la media nel 95% dell'Europa nel 2025: il rapporto Copernicus; Ragazzo di 14 anni aggredito con cocci di bottiglia al corpo e alla testa a Milano: si cercano i responsabili; Acqui Terme, sfonda la porta e massacra di botte una donna: arrestato 33enne; Centurione tenta di rapinare due volontari in centro a Roma: La giornata me la pagate voi.

Stacca i manifesti sul corteo per Sergio Ramelli a Milano, 33enne picchiato da neofascisti: Erano almeno 10Un 33enne è stato aggredito a Milano da un gruppo di militanti di estrema destra per aver staccato manifesti della parata per Sergio Ramelli ... fanpage.it

Milano, 33enne aggredito per aver strappato i manifesti per RamelliÈ accaduto nella zona di via Aselli, dove in serata è prevista la partenza della parata in onore del giovane ucciso nel 1975. De Corato: «Se l’è cercata». Un uomo di 33 anni è stato aggredito per aver ... lettera43.it

La procura di Milano sta acquisendo in Uruguay la sentenza di adozione di Nicole #Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani, per verificarne l’autenticità. Sulla salute del bimbo Minetti ha dichiarato che non sono stati seguiti percorsi ‘ufficiali’ ma che si son - facebook.com facebook

Strappa i manifesti per Sergio Ramelli, giovane aggredito a Milano. De Corato (FdI): "Se l'è cercata". L'aggressione nella zona dove stasera sarà commemorato il giovane del Fronte della gioventù #ANSA x.com