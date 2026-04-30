I carabinieri forestali hanno svolto una perquisizione negli uffici tecnici del Comune di Pescara su disposizione della Procura. L’operazione riguarda alcuni lotti e possibili questioni legate all’abusivismo edilizio. Le attività investigative sono ancora in corso e non sono stati rendicontati dettagli sulle persone coinvolte o sui risultati delle verifiche. La Procura ha avviato le indagini per approfondire la situazione.

? Cosa sapere I carabinieri forestali perquisiscono gli uffici tecnici del Comune di Pescara su ordine della Procura.. L'indagine riguarda lottizzazioni e interventi edilizi con impatti ambientali avviati dal 2023.. I carabinieri forestali hanno perquisito gli uffici tecnici del Comune di Pescara acquisendo documenti su ordine della Procura, aprendo un filone d’indagine che riguarda lottizzazioni e interventi edilizi con forti impatti ambientali avviati dal 2023. Il cuore del procedimento giudiziario si concentra su piani di ricostruzione e demolizione che stanno scuotendo l’amministrazione locale. I magistrati hanno delegato le forze dell’ordine per analizzare la documentazione tecnica relativa a operazioni urbanistiche sospettate di violare le norme sulla tutela del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara, raid ai tecnici comunali: indagine su lotti e abusivismo

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