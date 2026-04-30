Pescaglia vola | 1,5 milioni di avanzo per scuole e sicurezza

Il Consiglio comunale di Pescaglia ha approvato il rendiconto finanziario per l’anno 2025, registrando un avanzo di circa 1,46 milioni di euro. La somma sarà destinata a interventi nelle scuole e alla sicurezza del territorio. La delibera è stata approvata dalla maggioranza, con il voto contrario di alcune opposizioni. L’ente ha comunicato che le risorse saranno utilizzate per migliorare i servizi pubblici e rafforzare le misure di sicurezza.

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