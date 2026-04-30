Pesca Chinnici PD Sicilia costo carburante insostenibile Regione finanzi il Fondo di Solidarietà

Le imprese ittiche in Sicilia stanno affrontando una crisi legata all'aumento dei costi del carburante, considerato ormai insostenibile. In risposta a questa situazione, un rappresentante del Partito Democratico ha proposto che la Regione finanzi un Fondo di Solidarietà per aiutare il settore. La situazione evidenzia come i costi elevati stiano mettendo sotto pressione le attività di pesca nella regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Costi fuori controllo per le imprese ittiche. Il comparto della pesca in Sicilia attraversa una fase estremamente critica. L’aumento vertiginoso del prezzo del gasolio, passato da 0,54 euro a oltre 1,50 euro al litro, sta mettendo in seria difficoltà le imprese del settore. Oggi, infatti, un peschereccio di grandi dimensioni può arrivare a spendere più di 16.000 euro per un pieno, una cifra raddoppiata rispetto agli 8.000 euro necessari solo pochi mesi fa. Una situazione che rende sempre più complicato, se non impossibile, proseguire le attività. L’allarme lanciato da Valentina Chinnici. A denunciare con forza questa emergenza è Valentina Chinnici, nella foto in basso, deputata all’Assemblea Regionale Siciliana e vice segretaria regionale del Partito Democratico.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Pesca, Chinnici (PD Sicilia), costo carburante insostenibile, Regione finanzi il Fondo di Solidarietà Notizie correlate Caro gasolio, Chinnici (PD): "Marinerie siciliana al collasso, la Regione attivi il Fondo solidarietà""Il settore ittico siciliano non è solo una voce dell’economia regionale, ma un pilastro dell’identità e della tradizione delle nostre comunità... Leggi anche: Sicilia, in arrivo 300mila euro per i mediatori culturali a scuola. Chinnici (PD): “Segnale importante per l’inclusione” Aggiornamenti e dibattiti Caro gasolio, Chinnici (PD): Marinerie siciliana al collasso, la Regione attivi il Fondo solidarietàUn peschereccio di grandi dimensioni arriva a spendere più di 16.000 euro per un pieno, contro gli 8.000 di pochi mesi fa ... cataniatoday.it Pesca, Chinnici: Caro carburante insostenibile, la Regione finanzi il Fondo di SolidarietàL'interrogazione sottolinea come il perdurare dello stato di agitazione rischi di determinare un collasso irreversibile del tessuto produttivo, con gravissime conseguenze occupazionali, sociali ed eco ... ilsicilia.it