Sicilia in arrivo 300mila euro per i mediatori culturali a scuola Chinnici PD | Segnale importante per l’inclusione

La Regione Siciliana stanzia 300mila euro per mediatori culturali nelle scuole. Domande via PEC entro il 17 marzo per contributi fino a 7.500 euro. Plauso di Valentina Chinnici (PD): misura fondamentale per l'inclusione e il contrasto alla dispersione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Università, Chinnici (PD Sicilia): il semestre filtro penalizza i giovani e mette a rischio la SanitàABBONATI A DAYITALIANEWS La critica al Governo Meloni sull’accesso a Medicina Il “semestre filtro” per l’ingresso ai corsi di Medicina e Chirurgia...

Accoglienza e integrazione, più mediatori culturali nelle scuoleSi rafforza, in città, il servizio di mediazione linguistico-culturale nelle scuole, uno strumento sempre più centrale per favorire l’integrazione...

Discussioni sull' argomento Pesca, 300mila euro per la riqualificazione del mercato di Riposto; Sicilia che piace 2026: avvisi per 4 milioni rivolti a imprese, associazioni ed enti locali; Riposto ottiene 300 mila euro per la riqualificazione del mercato del pesce e dell’area di sbarco; Sanità Privata, Amato (Confintesa Sanità): 300mila lavoratori in difficoltà, in attesa del rinnovo del Ccnl Aiop/Aris.

Nuovo ciclone mediterraneo in arrivo, Sicilia e Sardegna tremano: forti temporali e venti anche in Calabria e CampaniaUn Maestrale particolarmente forte, con raffiche che nel Golfo del Leone hanno oltrepassato i 100 km/h, favorisce la formazione di un nuovo vortice sviluppatosi nelle ultime ore tra le Baleari e la ... ilmattino.it

Sicilia 242 TV Nazionale - Canale 242 in tutta Italia - App Sicilia 24. . Giuseppe Conte in Sicilia, l'arrivo a Stazzo del leader del M5S - facebook.com facebook

Piogge e temporali in arrivo in Puglia e Sicilia domenica #15febbraio #allertaGIALLA meteo-idro in undici regioni. Leggi l’avviso meteo del #14febbraio bit.ly/14feb26Avviso #protezionecivile x.com