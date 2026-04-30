Caro gasolio Chinnici PD | Marinerie siciliana al collasso la Regione attivi il Fondo solidarietà

Il settore ittico in Sicilia sta attraversando un momento difficile, con molte marinerie che si trovano in crisi. Un rappresentante politico del Partito Democratico ha chiesto alla Regione di intervenire attivando il Fondo di solidarietà per sostenere le attività di pesca. Questa richiesta arriva in un contesto di difficoltà economiche e di calo delle attività nelle comunità costiere, che vedono il settore come una parte fondamentale della loro quotidianità.

"Il settore ittico siciliano non è solo una voce dell’economia regionale, ma un pilastro dell’identità e della tradizione delle nostre comunità costiere. Oggi rischia il collasso irreversibile a causa di un aumento insostenibile del gasolio, passato da 0,54 euro a oltre 1,50 euro al litro. Un.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Caro gasolio, l'autotrasporto è al collasso. Dal governo nessuna risposta: "Costretti a stoppare i servizi"ANCONA - “Il settore dell’autotrasporto è ormai al collasso a causa del caro gasolio, con prezzi stabilmente oltre i 2 euro al litro, e senza... Caro voli, il bonus della Regione Siciliana: arriva la proroga per cinque mesiPrima le segnalazioni dei siciliani che vorrebbero rientrare nell’Isola per Pasqua pagando meno, poi le rassicurazioni dall’assessorato regionale ai... Aggiornamenti e dibattiti Caro gasolio, Chinnici (PD): Marinerie siciliana al collasso, la Regione attivi il Fondo solidarietàUn peschereccio di grandi dimensioni arriva a spendere più di 16.000 euro per un pieno, contro gli 8.000 di pochi mesi fa ... cataniatoday.it Pesca, Chinnici: Caro carburante insostenibile, la Regione finanzi il Fondo di SolidarietàL'interrogazione sottolinea come il perdurare dello stato di agitazione rischi di determinare un collasso irreversibile del tessuto produttivo, con gravissime conseguenze occupazionali, sociali ed eco ... ilsicilia.it