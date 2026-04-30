Pesaro Eldorado Adriatica Cup il turismo trova il tesoro nel basket | in 3.500 arrivano in città

A Pesaro si sono registrati oltre 3.500 arrivi durante i quattro giorni dell’Eldorado Adriatica Cup, evento che ha portato in città appassionati e visitatori legati al mondo del basket. La manifestazione ha animato la primavera locale, attirando un gran numero di persone che hanno scelto di partecipare o assistere alle competizioni. L’afflusso di pubblico ha avuto un impatto significativo sulla vivacità della città durante il periodo dell’evento.

PESARO - L’Adriatica Cup accende la primavera del basket e porta a Pesaro un’ondata di oltre 3.500 presenze in quattro giorni. Il torneo, organizzato da Peppe Ponzoni, è pronto a vivere una nuova edizione confermandosi uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti per la città, non solo per il valore tecnico e giovanile della manifestazione, ma anche per l’impatto turistico ed economico che riesce a generare. Oggi inizieranno ad arrivare le squadre, mentre la manifestazione si concluderà domenica pomeriggio dopo un programma serrato di partite distribuite tra Pesaro e alcune strutture del territorio. In campo ci saranno 160 squadre, dal minibasket fino all’under 17, per un torneo che coinvolge giovani atleti, tecnici, dirigenti e famiglie provenienti da molte regioni italiane.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Pesaro, Eldorado Adriatica Cup, il turismo trova il tesoro nel basket: in 3.500 arrivano in città Notizie correlate Chi trova un amico trova un tesoro? Purtroppo non sempre è così: ecco come riconoscere un’amicizia tossicaNella gerarchia degli affetti, l’amicizia occupa spesso un posto d’onore, percepita come un porto sicuro esente dalle complessità dei rapporti... Tesoro nel cassonetto: un meccanico trova tele da milioni di dollari?? Cosa sapere A Watertown il meccanico Jared Whipple ritrova centinaia di tele di Francis Mattson Hines. Una raccolta di contenuti Si parla di: Pesaro, Eldorado Adriatica Cup, il turismo trova il tesoro nel basket: in 3.500 arrivano in città. Pesaro, Eldorado Adriatica Cup, il turismo trova il tesoro nel basket: in 3.500 arrivano in cittàPESARO - L’Adriatica Cup accende la primavera del basket e porta a Pesaro un’ondata di oltre 3.500 presenze in quattro giorni. Il torneo, organizzato da Peppe Ponzoni, è ... corriereadriatico.it Pallacanestro – La Blu Star Viterbo pronta per la prossima Adriatica Cup di Pesaro: presenti ben 5 formazioni giovaniliVITERBO - Si avvicina il tradizionale appuntamento primaverile per la Blu Star Viterbo con la consueta partecipazione all'Adriatica Cup di Pesaro, importante ... etrurianews.it