Tesoro nel cassonetto | un meccanico trova tele da milioni di dollari

Un meccanico di Watertown ha scoperto nel cassonetto centinaia di tele realizzate dall'artista Francis Mattson Hines. La scoperta è avvenuta durante un normale lavoro di raccolta rifiuti, senza che si conosca ancora come siano finite lì o quale sia il valore totale delle opere. La vicenda sta attirando l’attenzione di appassionati e esperti d’arte, che si stanno occupando di valutare la provenienza e il possibile valore delle tele rinvenute.

?? Cosa sapere A Watertown il meccanico Jared Whipple ritrova centinaia di tele di Francis Mattson Hines. Il ritrovamento nel cassonetto ha generato un patrimonio dal valore di milioni di dollari. Nel settembre 2017, il meccanico Jared Whipple ha scoperto centinaia di tele dai colori vivaci e soggetti automobilistici all'interno di un cassonetto a Watertown, nel Connecticut, trasformando un potenziale rifiuto in un tesoro dal valore di milioni di dollari. La vicenda ha inizio quando un amico di W .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tesoro nel cassonetto: un meccanico trova tele da milioni di dollari Notizie correlate Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un patrimonio complessivo di 336 milioni di dollari, inclusi 90 milioni di dollari in OpenAI, 25 milioni di dollari in MrBeast, oltre 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLDWorld e Tools For Humanity (TFH) rivelano nuove funzionalità al World Lift Off Event, ampliando”Proof of Human” per includere Face Auth, Deep Face e... Openai lancia altoparlante intelligente da 300 dollari con tele camera integrataOpenAI sta estendendo la propria attività oltre i contenuti software, puntando a una linea di dispositivi hardware avanzati. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Vecchi elettrodomestici, la campagna di MMS arriva nelle scuole pesaresi; Lo straordinario mondo di Gumball: Il terzo amico del cuore! / Il debito Video.