Perugia verso la riqualificazione del cimitero di Ponte Pattoli

Il consiglio comunale di Perugia ha approvato con 22 voti favorevoli e un’astensione un ordine del giorno proposto dalla consigliera di Fratelli d’Italia, che riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione delle aree più degradate del cimitero di Ponte Pattoli. La decisione si inserisce nel processo di interventi mirati alla sistemazione delle strutture cimiteriali del territorio.

Voto favorevole del consiglio comunale all'ordine del giorno presentato in aula. Focus sui lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche Come specificato nell'atto presentato in aula il cimitero di Ponte Pattoli è costituito da una parte centrale più antica, ben conservata, oltre che due aree più recenti, frutto di lavori di ampliamento iniziati alla fine degli anni Ottanta, che ne hanno raddoppiato la capienza complessiva che oggi, però, mostrano importanti carenze strutturali. La legge n. 13 del 1989 e il Decreto Ministeriale n. 236 del 4 giugno 1989 stabiliscono che "tutti gli spazi pubblici e privati devono essere progettati o adattati per garantirne l'accessibilità, che ciò include rampe, ascensori, corrimano e altri strumenti utili a facilitare la mobilità". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, verso la riqualificazione del cimitero di Ponte Pattoli Articoli correlati Perugia, la denuncia dei lettori - "Crateri lunghe le vie di Ponte Pattoli"Vogliamo segnalare ancora una volta il pessimo stato in cui versano le strade di Ponte Pattoli. Perugia, benedizioni a Ponte Pattoli: intervista a don Fonasco SalvadoriSono iniziate a Ponte Pattoli, frazione di Perugia, le benedizioni alle famiglie promosse dalla parrocchia, nella comunità guidata da don Fonasco... Altri aggiornamenti su Ponte Pattoli Perugia, nuova scuola di Ponte Pattoli l'apertura slitta ancoraPERUGIA - Ci vorrà ancora un po’ di tempo per sentire suonare la prima campanella nella nuova scuola di Ponte Pattoli, in costruzione dal 2022 lungo via Benedetto Croce. I ritardi che si sono via via ... ilmessaggero.it Perugia, minacce agli ebrei e insulti agli omosessuali: cancellato l'orrore a Ponte PattoliPERUGIA - Subito cancellata dagli operai del Comune la scritta antisemita apparsa domenica scorsa sul muro della casina sede della Ponte Pattolissima, in via Giovanni Amendola. Nella notte dello ... ilmessaggero.it