Università pace e responsabilità | il rettore Marianelli a Fast News Platform traccia la rotta del dialogo globale

Il rettore Marianelli ha partecipato a un approfondimento internazionale organizzato da Fast News Platform, un evento che ha coinvolto rappresentanti di Italia e Argentina. Durante l'iniziativa si sono affrontati temi legati all'università, alla pace e alla responsabilità, con l’obiettivo di promuovere un confronto tra le due nazioni. L'incontro ha visto interventi di vari relatori provenienti da diversi paesi.

Fast News Platform ha ospitato un approfondimento internazionale che ha unito idealmente Italia e Argentina. Al centro del confronto, il tema della pace e il ruolo dell’università nel mondo contemporaneo, con protagonista il rettore dell’Università degli Studi di Perugia, il professor Massimiliano Marianelli. A guidare il dialogo, l’editore Antonio Nesci, che ha introdotto l’incontro sottolineando il valore simbolico di un collegamento che supera confini geografici e culturali, con la partecipazione anche della docente argentina Liliana Di Masi. La pace come dimensione interiore e politica. Nel suo intervento, Marianelli ha offerto una riflessione ampia e profonda sul concetto di pace, definendola innanzitutto come una condizione interiore, una predisposizione dell’essere umano prima ancora che una realtà politica o sociale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Università, pace e responsabilità: il rettore Marianelli a Fast News Platform traccia la rotta del dialogo globale Articoli correlati Il Professor Massimiliano Marianelli live su Fast News Platform: 60 minuti di approfondimento internazionale con il Magnifico Rettore di UniPgIl Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Massimiliano Marianelli, sarà ospite di Fast News Platform venerdì 27 marzo 2026,... Un inno per la pace debutta nella nuova sezione “Music Free” di Fast News PlatformLa canzone, dal forte valore simbolico e civile, nasce con l’obiettivo di promuovere un messaggio di dialogo, umanità e non violenza, in un contesto...