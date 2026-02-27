La Supercoppa di SuperLega si avvia alla sua fase finale con le partite tra Perugia e Trento, e Civitanova e Verona, che determinano le squadre qualificate per la finale. La competizione ha subito modifiche nel corso della stagione, riguardanti il formato, le sedi e le date, mantenendo comunque l’interesse tra gli appassionati di volley.

La Supercoppa di SuperLega ha cambiato nel corso di questa stagione volto, sede e calendario, ma non perde fascino. La manifestazione che avrebbe dovuto aprire la stagione in Arabia Saudita, prima rinviata e poi definitivamente cancellata nel Paese arabo, ha trovato casa a Trieste, con le semifinali in programma sabato 28 febbraio e la finale domenica 1 marzo al PalaTrieste. Una collocazione inedita, a stagione inoltrata, che trasforma l’evento in una sorta di appendice di lusso alla Coppa Italia, vinta venti giorni fa a Bologna dalla Rana Verona, e che ripropone incroci carichi di tensione e significato tecnico. La prima semifinale metterà di fronte Itas Trentino e Sir Susa Vim Perugia, ovvero prima e terza forza della regular season. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Supercoppa, atto primo: Perugia-Trento e Civitanova-Verona valgono la finale!

