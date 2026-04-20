Nel campionato di Serie B maschile di pallavolo, la squadra di Massa Carrara ha ottenuto una vittoria in rimonta contro Pisa. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-2 a favore della formazione locale. La rosa della squadra comprende giocatori come Berberi, Camarri, Da Prato, Crescini, Nicotra, Colli, Aliberti, Anselmo, Baracchino, Samminiatesi, Dell’Endice, Liuzzo, Pieri, Andreini, Stagnari e Papini. La gara si è disputata nella cornice di Massa Carrara.

toscanagarden arno pi 2 pallavolo massa carrara 3 TOSCANAGARDEN ARNO PI: Berberi, Camarri, Da Prato, Crescini, Nicotra, Colli, Aliberti, Anselmo, Baracchino, Samminiatesi, Dell’Endice, Liuzzo, Pieri, Andreini, Stagnari, Papini. Coach: Nuti. PALLAVOLO MASSA CARRARA: Mosca (nella foto), Marini, Lazzeri, Bibbiani, Briglia, Passino, Lucarelli, Pardi, Rustighi, Diridoni, Poli, Bagnoli, Iovieno. Coach: Cei. Arbitri: Eleonora Tronfi e Davide Coppola. Parziali: 25-23, 21-25, 25-20, 17-25, 9-15. CASTELFRANCO DI SOTTO - La Pallavolo Massa Carrara continua ad onorare sino all’ultimo il campionato maschile di serie B e pur se già matematicamente retrocessa ha colto un bel successo in rimonta a Pisa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campionato di Serie B maschile. In rimonta la Pallavolo. Massa Carrara. Vittoria d’onore a Pisa

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