Domani alle 15.30, l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno si riempirà di tifosi per la Final Four di Coppa Italia di pallavolo maschile. Le squadre di Trento, Perugia, Piacenza e Verona si sfideranno in una gara che promette spettacolo e grande agonismo. È la quindicesima edizione della competizione targata Del Monte e la decima che si tiene a Bologna, un appuntamento atteso da appassionati e addetti ai lavori.

Il conto alla rovescia dice meno uno. Domani, a partire dalle 15.30 all’ Unipol Arena di Casalecchio di Reno, scatterà la Final Four di Coppa Italia di Superlega, la quindicesima targata Del Monte e la decima nel capoluogo emiliano. In campo il meglio del volley mondiale e sette campioni del mondo in carica. Non ci sarà la squadra campione in carica, Civitanova, che non si è qualificata. Ci saranno però un’ Itas Trentino in difficoltà e con assenze pesanti, la giovane ed arrembante Gas Sales Bluenergy Piacenza, l’arrembante Rana Verona, una delle realtà in maggiore crescita e a caccia del successo che ne cambi definitivamente lo status, quello che ha già la Sir Susa Scai Perugia, campione d’Europa e del mondo in carica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Domani scatta la Final Four all’Unipol Arena con il top della pallavolo maschile mondiale: si sfidano Trento, Perugia, Piacenza e Verona. Coppa Italia, il meglio del volley è a Bologna

Approfondimenti su Unipol Arena

A Bologna sabato si gioca la Final Four di Coppa Italia di pallavolo maschile.

Nel quarto di finale della Coppa Italia 2026 di volley maschile, Perugia si è imposta su Civitanova, mentre Verona e Piacenza si sono qualificate alla Final Four di Bologna, in programma il 7-8 febbraio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Unipol Arena

Argomenti discussi: Domani scatta la Final Four all’Unipol Arena con il top della pallavolo maschile mondiale: si sfidano Trento, Perugia, Piacenza e Verona. Coppa Italia, il meglio del volley è a Bologna; Pizzeria dell’anno: domenica arriva la nuova classifica Scatta la volata finale; DOMANI SCATTA LA VOLTA VALENCIANA: EVENEPOEL SFIDA ALMEIDA, MA CI SONO ANCHE PELLIZZARI E TIBERI; Australian Open, oggi la finale femminile: Sabalenka-Rybakina – Diretta.

Domani scatta la Final Four all’Unipol Arena con il top della pallavolo maschile mondiale: si sfidano Trento, Perugia, Piacenza e Verona. Coppa Italia, il meglio del volley ...Il conto alla rovescia dice meno uno. Domani, a partire dalle 15.30 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, scatterà ... sport.quotidiano.net

ROAD TO... FINAL FOUR DEL MONTE COPPA ITALIA Are you ready for the next dance #RanaVerona #VeronaVolley #NoiVerona #Superlega #Volley facebook

Si avvicina la Final Four di Coppa Italia a Bologna Tutti i numeri dei BlockDevils. sirsafetyperugia.it/new/si-avvicin… #BlockDevils x.com