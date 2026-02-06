Domani scatta la Final Four all’Unipol Arena con il top della pallavolo maschile mondiale | si sfidano Trento Perugia Piacenza e Verona Coppa Italia il meglio del volley è a Bologna

Domani alle 15.30, l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno si riempirà di tifosi per la Final Four di Coppa Italia di pallavolo maschile. Le squadre di Trento, Perugia, Piacenza e Verona si sfideranno in una gara che promette spettacolo e grande agonismo. È la quindicesima edizione della competizione targata Del Monte e la decima che si tiene a Bologna, un appuntamento atteso da appassionati e addetti ai lavori.

Il conto alla rovescia dice meno uno. Domani, a partire dalle 15.30 all’ Unipol Arena di Casalecchio di Reno, scatterà la Final Four di Coppa Italia di Superlega, la quindicesima targata Del Monte e la decima nel capoluogo emiliano. In campo il meglio del volley mondiale e sette campioni del mondo in carica. Non ci sarà la squadra campione in carica, Civitanova, che non si è qualificata. Ci saranno però un’ Itas Trentino in difficoltà e con assenze pesanti, la giovane ed arrembante Gas Sales Bluenergy Piacenza, l’arrembante Rana Verona, una delle realtà in maggiore crescita e a caccia del successo che ne cambi definitivamente lo status, quello che ha già la Sir Susa Scai Perugia, campione d’Europa e del mondo in carica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

