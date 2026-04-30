Persone con disabilità e sport contributo regionale da 25mila euro all’Ausl piacentina

La regione ha stanziato oltre 25mila euro per Piacenza, destinati a migliorare l’accesso allo sport delle persone con disabilità fisica. La somma è rivolta anche al supporto dell’acquisto di protesi e ausili specifici. Questa decisione mira a facilitare la partecipazione di persone con disabilità alle attività sportive e a sostenere le esigenze legate a dispositivi di supporto.

Oltre 25mila euro destinati a Piacenza per favorire l’accesso allo sport delle persone con disabilità fisica e sostenere l’acquisto di protesi e ausili specifici. Nei giorni scorsi la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato una delibera che riassegna alle Aziende sanitarie quasi 400mila.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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