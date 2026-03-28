È stato approvato un nuovo piano regionale dedicato allo sport per le persone con disabilità, che prevede la fornitura gratuita di handbike, monosci e protesi. La misura si rivolge a coloro che hanno disabilità fisiche, offrendo dispositivi specifici per praticare attività sportive a livello amatoriale. La decisione mira a rendere più accessibili le opportunità sportive per questa categoria e a favorire un'integrazione più ampia.

La Giunta regionale riassegna le risorse per sostenere l'attività motoria amatoriale. Domande alle Ausl entro agosto: un investimento su autonomia e inclusione per chi ha subito infortuni o malattie invalidanti Per chi vive una disabilità fisica, lo sport può essere molto più di un traguardo. Grazie a dispositivi tecnologicamente avanzati e progettati su misura, la pratica sportiva, anche e soprattutto a livello amatoriale, può diventare parte integrante del percorso di cura quotidiano. Con questo obiettivo la Giunta regionale ha approvato una delibera che riassegna alle Aziende Usl quasi 400mila euro di risorse statali (stanziate dal... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Handbike, monosci e protesi gratis: scatta il piano regionale per lo sport delle persone con disabilità

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