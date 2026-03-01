La giunta Serfilippi ha approvato un progetto esecutivo che prevede un investimento di un milione di euro destinato alle periferie. Il piano include lavori di sistemazione di strade, fossati e parchi, con l’obiettivo di migliorare le aree periferiche della città. Le opere interesseranno diverse zone, con interventi mirati a riqualificare gli spazi pubblici.

Un milione di euro per le periferie. La giunta Serfilippi ha approvato il progetto esecutivo per la sistemazione di strade, fossati e parchi. L’approvazione del progetto esecutivo consente di avviare, nelle prossime settimane e in adesione all’accordo quadro, un programma di manutenzioni straordinaria per migliorare sicurezza, decoro e funzionalità di alcune zone della città che richiedevano attenzione dopo anni di totale trascuratezza. Nel piano rientrano la strada del canile comunale di Madonna Ponte, l’XI Strada a Bellocchi, strada San Cesareo e la strada che da ponte Varano conduce a Prelato. Previsti inoltre interventi sui fossati di competenza comunale, tra cui quello del torrente Arzilla, per rafforzare la prevenzione e la gestione del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un milione di euro sulle periferie. Ok al piano per strade e parchi

