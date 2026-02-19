Al San Gerardo una donazione speciale | presenti gli accademici del Vaticano Jankovic e i testimoni di san Carlo Acutis

Al San Gerardo si è svolta una cerimonia significativa, dove la presenza di accademici provenienti dal Vaticano, tra cui il noto medico Momcilo Jankovic, ha attirato l’attenzione. La donazione è stata accompagnata anche dai testimoni di san Carlo Acutis, che hanno condiviso le testimonianze del suo percorso tra l'ospedale e la vita. L’evento ha coinvolto persone di diverse età, interessate a conoscere meglio il giovane santo e il suo impatto. La giornata si è conclusa con un momento di riflessione condivisa.

Una cerimonia speciale alla quale erano presenti accademici giunti dal Vaticano, il "dottor sorriso" Momcilo Jankovic e i testimoni dell'infanzia e degli ultimi giorni vissuti in ospedale del giovane san Carlo Acutis. La Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori è stata protagonista nella giornata di mercoledì 18 febbraio di un momento di particolare valore simbolico e culturale: la donazione di due opere d'arte destinate agli spazi di cura. Si tratta di due opere, una dell'artista Renato Li Vigni e una dell'artista Ezio Gribaudo, realizzate in memoria di Carlo Acutis (il 15enne morto al San Gerardo di leucemia nel 2006 e canonizzato il 7 settembre 2025) e pensate specificamente come segno concreto di attenzione alla dimensione umana, spirituale e relazionale dell'esperienza ospedaliera, in dialogo con il vissuto di pazienti, familiari e operatori sanitari.