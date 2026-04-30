Perché non lo arrestano Garlasco il parere del giudice su Andrea Sempio

Il caso di Garlasco torna a essere al centro delle cronache, con un nuovo focus sulla posizione di Andrea Sempio. Dopo anni di indagini e procedimenti giudiziari, si discute ancora sulla mancanza di un arresto e sulle motivazioni che lo hanno portato a non essere tratto in custodia. La vicenda coinvolge diverse fasi processuali e decisioni dei magistrati, che continuano a suscitare attenzione e interrogativi.

Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica, in un momento che potrebbe rivelarsi decisivo dopo anni di inchieste, ipotesi e verità giudiziarie consolidate solo in parte. A quasi due decenni dall’omicidio di Chiara Poggi, il nome di Andrea Sempio riemerge con forza, accompagnato da nuovi sviluppi che stanno riaccendendo il dibattito pubblico e giudiziario. >> Garlasco, la bomba di Roberta Bruzzone dopo i guai per Andrea Sempio: “Assurdo.” Negli ultimi giorni, l’attenzione si è concentrata su un passaggio chiave dell’indagine: un appuntamento che potrebbe rappresentare una svolta concreta nella ricostruzione dei fatti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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