Garlasco il giudice Vitelli ricorda lo scontrino di Andrea Sempio | Cosa un po' bizzarra mi rimase impresso

Il giudice Stefano Vitelli ha ricordato uno scontrino di Andrea Sempio che gli era rimasto impresso, definendolo un dettaglio un po’ bizzarro. La vicenda si svolge a Garlasco e il magistrato ha citato questo particolare durante un’udienza, evidenziando come quell’elemento abbia catturato la sua attenzione.

Il giudice Stefano Vitelli, del primo processo contro Alberto Stasi, ha parlato del suo libro sull’omicidio di Garlasco e ha ricordato una curiosità della testimonianza di Andrea Sempio, che era stata raccolta durante le indagini. Ha poi evidenziato alcune lacune nella ricostruzione dell’accusa che giustificherebbero la sua sentenza di assoluzione, poi ribaltata in Cassazione. Vitelli e la testimonianza di Sempio Parlando del suo libro sul processo ad Alberto Stasi per l’omicidio di Garlasco, il giudice Stefano Vitelli, che si occupò del primo grado di giudizio e che assolse il fidanzato di Chiara Poggi, ha ricordato un dettaglio della testimonianza di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

