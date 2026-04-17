Il governo sta lavorando a un decreto chiamato Primo maggio, che prevede alcune misure come una norma specifica sui rider, la proroga di otto mesi del bonus Zes destinato al Mezzogiorno e il rafforzamento delle tutele per le lavoratrici. Stefano Bandecchi ha commentato che queste iniziative rappresentano un esempio di come la politica italiana affronta il tema del lavoro, evidenziando la necessità di una visione più ampia.

Il decreto Primo maggio che il governo sta preparando – con una norma sui rider, la proroga di 8 mesi del bonus Zes per il Mezzogiorno e il rafforzamento delle misure per le lavoratrici – è per Stefano Bandecchi uno spaccato di come la politica italiana interpreta oggi il lavoro. Imprenditore, sindaco di Terni ed esponente di area liberale dentro il centrodestra, Bandecchi guarda al provvedimento con realismo e qualche punta di insofferenza: non rifiuta il contenuto, ma mette in questione la logica. Per lui molti punti sono utili, ma restano “pezzi” di politica, non un progetto complessivo. Sulle rider e la gig economy Bandecchi è chiaro: non si può continuare a regolare il lavoro ibrido con il manuale di sopravvivenza del decreto d'urgenza.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bandecchi e il decreto Primo maggio: “Serve una visione, non solo bonus”

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