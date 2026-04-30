Perché conoscere la deriva cardiaca migliora la tua corsa con il caldo

Durante la corsa, può capitare che i battiti cardiaci aumentino anche mantenendo lo stesso ritmo di sempre. Questo fenomeno, chiamato deriva cardiaca, si verifica quando il cuore lavora di più rispetto a prima, anche senza un cambiamento nell'intensità dell'esercizio. Conoscere questo processo consente di monitorare meglio la risposta del corpo durante l’attività fisica, specialmente nelle giornate calde, e di adattare di conseguenza l'allenamento.

La deriva cardiaca, cos'è? Succede se stai correndo allo stesso passo di un mese fa, ma il cardio segna battiti in più. La sensazione è quella di aver perso qualcosa per strada: condizione e brillantezza. In realtà, molto spesso, non hai perso nulla. È il tuo corpo che sta negoziando con il caldo. Da qui il nome tecnico, poco evocativo ma molto concreto: deriva cardiaca. Cosa succede davvero al corpo con la deriva cardiaca. Con l’aumento delle temperature, il sistema cardiovascolare deve fare un doppio lavoro. Da una parte sostenere lo sforzo muscolare, dall’altra raffreddare l’organismo. Per abbassare la temperatura interna, una quota significativa del flusso sanguigno viene deviata verso la pelle, così da facilitare la dispersione del calore attraverso il sudore.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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