Stasera si invita a concludere la giornata con una preghiera, chiedendo aiuto per riconoscere la salvezza di Dio nella vita quotidiana. La preghiera si concentra sull’unione del cuore con il mistero della Passione, per imparare a camminare vicino a Lui. Questo momento di riflessione si propone come un gesto per scoprire la presenza divina nelle azioni e nei pensieri della giornata appena trascorsa.

Concludi la giornata con la preghiera della sera, per scorgere la salvezza di Dio nella nostra vita e imparare a camminare accanto a Lui, unendo il nostro cuore al mistero della sua Passione. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 14 Aprile 2026: Signore aiutami a conoscere la tua salvezza

King of Cards | Critical Role | Campaign 4, Episode 21

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