Concorso I Lions e il Consiglio comunale ti aiutano a conoscere la tua città premiati i vincitori

Si sono svolti i premi del concorso intitolato “I Lions e il Consiglio comunale ti aiutano a conoscere la tua città”. La manifestazione ha premiato i partecipanti che hanno presentato lavori incentrati sulla conoscenza del patrimonio locale. Il concorso mira a promuovere la consapevolezza dell’identità culturale e a stimolare la partecipazione civica attraverso attività legate alla creatività e alla cultura.

Conoscere la propria città per avere consapevolezza della propria identità culturale e aprirsi al futuro con quella proiezione di partecipazione, creatività, senso civico, condivisione e convivenza pacifica che solo la cultura può dare. È stato questo il filo conduttore del concorso per le scuole.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Peace Poster, premiati a Silvi i ragazzi vincitori del concorso del Lions ClubSilvi: Un Futuro di Pace Dipinto dai Giovani Artisti del Territorio Silvi, in provincia di Teramo, ha celebrato oggi un momento significativo... Top Football Manager 26, il manageriale mobile che ti permetterà di gestire la tua squadra ovunque ti troviNon sempre si ha tempo da dedicare ai videogame e poter giocare ovunque ci si trovi grazie allo smartphone permette di ottimizzare i tempi morti... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il concorso del Lions Club 'Un poster per la Pace' verso la fase finale: oltre 550 giovani partecipanti; Scatti che raccontano il lavoro: torna il concorso fotografico del Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano; Roseto, al via il concorso fotografico del Lions Club; A Russi appuntamento con Un poster per Pace. Concorso Lions ’Poster per Ia Pace’. Premiati i cinque studenti vincitoriUn evento carico di significato e simbolismo si è svolto al Royal Hotel, quando sono stati presentati i cinque giovani talenti che si sono distinti nel concorso del Poster della Pace - Pace senza ... ilrestodelcarlino.it 7° Lions Photo Contest: scatti che raccontano il lavoroTorna il concorso fotografico del Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano: arte e solidarietà al centro ... ekuonews.it "Concorso in frode sportiva", indagato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che avrebbe esercitato pressioni su varisti e assistenti var in alcune gare. Nell'indagine c'è anche un episodio VAR di Udinese-Parma del 2025. #tuttoudinese #Udinese - facebook.com facebook Breaking news: CALCIO: DESIGNATORE ROCCHI INDAGATO PER CONCORSO IN FRODE SPORTIVA x.com