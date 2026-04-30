Per l' 1 maggio in Puglia non c' è molto da festeggiare | ritorna la crescita dello zero virgola

In Puglia, il primo maggio si presenta con numeri che non fanno sorridere. L’occupazione registra un lieve aumento, ma il Prodotto interno lordo cresce di pochissimo, attestandosi sulla “crescita dello zero virgola”. Non ci sono segnali di miglioramento significativi per il mercato del lavoro, e le prospettive restano incerte. La regione fatica a trovare slancio, con dati che evidenziano una situazione ancora fragile.

Le prospettive sull'occupazione in Puglia non sono rosee. L'aumento degli occupati a fronte di un leggerissimo incremento del Prodotto interno lordo conferma il ritorno alla “crescita dello zero virgola”. Il motivo va ricercato nelle retribuzioni che restano estremamente basse, ma non solo.È.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Crescita zero virgola e shock energetico. Il dilemma strategico dell’ItaliaIl Fondo monetario Internazionale ha pubblicato il suo World economic outlook di aprile 2026 con un titolo che vale come diagnosi: L’economia globale... La Zes, un buon modello per curare la sindrome dello zero virgolaAl direttore - Gentile direttore Cerasa, le racconto un breve e divertente aneddoto, un punto di vista esterno sulla riforma della giustizia e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Primo Maggio al Parco delle Cave di Marco Vito, arriva Into the park 2026; Il ritorno del Primo Maggio Barese: tre giorni di festa al Parco 2 Giugno tra musica e sport; Primo maggio di musica e impegno: da Bari a Taranto, eventi e ospiti per la Festa dei lavoratori; Primo Maggio a Lecce, nasce Into The Park: musica, cultura e comunità nel cuore del Parco delle Cave di Marco Vito. Meteo, si abbassano le temperature ma per il 1° maggio torna il sereno. La Puglia tra le mete preferite per il ponteTra oggi e domani nubi sparse con possibilità di precipitazioni soprattutto sui settori centro-settentrionali della regione. Intanto, saranno circa 7 milioni i connazionali pronti a mettersi in viaggi ... lagazzettadelmezzogiorno.it Uno Maggio Taranto, prove in corso e attesa per il ConcertoneSono in corso al Parco archeologico delle mura greche di Taranto intitolato a Massimo Battista le prove del Concertone dell'Uno Maggio Libero e Pensante, giunto alla tredicesima edizione. (ANSA) ... ansa.it In Puglia ci sono due paesi dove si parla ancora il francese del 1200. Non è un esperimento, non è una rievocazione storica. A Faeto e Celle San Vito, sui Monti Dauni in provincia di Foggia, la gente al mercato, davanti casa, tra vicini — parla una lingua che n - facebook.com facebook FUTURIZZIAMO LA PUGLIA CON L'APERTURA DI DUE SEDI. Ci vediamo a Bari e a Altamura il 5 e 6 maggio prossimo. Per l'incontro con la cittadinanza all'Hotel Parco dei Principi entrata libera sino a esaurimento posti. x.com