La Zes un buon modello per curare la sindrome dello zero virgola
La Zes è diventata un esempio pratico per affrontare la “sindrome dello zero virgola”. La causa di questa attenzione deriva dai risultati concreti ottenuti nelle aree industriali, dove le imprese hanno visto aumentare gli investimenti e migliorare le infrastrutture. Un caso emblematico si trova nel porto di Gioia Tauro, che ha registrato una crescita significativa delle merci movimentate. Questo modello dimostra come un intervento mirato possa cambiare la realtà locale e offrire soluzioni reali ai problemi economici. Ora si aspetta di vedere se questo approccio si diffonderà in altre regioni.
Al direttore - Gentile direttore Cerasa, le racconto un breve e divertente aneddoto, un punto di vista esterno sulla riforma della giustizia e sull’enormità, nonché sulla normalizzazione dell’anomalia del sistema Italia. Quando ho iniziato a lavorare a Bruxelles grazie a uno stage presso il Parlamento europeo, il mio superiore era finlandese. Ci siamo incontrati il primo giorno per una rapida presentazione e per conoscerci prima di iniziare a lavorare. Siamo velocemente finiti al classico scenario della capitale europea, fatto di differenze e stereotipi tra vari paesi. Nel nostro caso, Italia e Finlandia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Con la Zes vola l?asse Cis-Interporto: a Nola il nuovo modello di businessA Nola, la Zes ha dato una spinta decisa all’asse tra Cis e Interporto.
L’inutile liturgia dello sciopero della Cgil, che non sposta una virgolaL'articolo analizza la natura e l’efficacia dello sciopero generale indetto dalla Cgil, evidenziando come, nel tempo, questa forma di protesta abbia perso il suo potenziale di pressione sui governi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ora è ufficiale: le Marche entrano nel Piano strategico della Zes. Benefici per tutti i settori produttivi; Zes, spinta dalla Ue all’estensione. Investimenti per oltre 6 miliardi; Credito d’imposta ZES Unica anche per gli immobili in leasing in costruendo; Bonus giovani e proroga incentivi occupazione femminile con la Zes nelle Marche.
La Zes supera quota mille, investimenti per 12 miliardi: «Ora completare le opere»Sfondata anche quota mille, le autorizzazioni agli investimenti nella Zes unica (Mezzogiorno più da quest’anno Umbria e Marche) non conoscono pause. Nei primi 40 giorni del 2026 ... ilmattino.it
La Zes? Titolo a costruire in 60 giorni. Acquaroli: «Un taglio alla burocrazia»MACERATA Il ruolo della Zes come motore straordinario di sviluppo per le Marche. E poi l’impegno per la semplificazione e l’annuncio di nuovi investimenti. Al teatro Don Bosco è andato in scena ... corriereadriatico.it
Buon pomeriggio,ho cercato di togliere i copricerchi della mia mg zs standard ma ho paura di fare danni.... Qualcuno lo ha già fatto. - facebook.com facebook