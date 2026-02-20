la zes un buon modello per curare la sindrome dello zero virgola

La Zes è diventata un esempio pratico per affrontare la “sindrome dello zero virgola”. La causa di questa attenzione deriva dai risultati concreti ottenuti nelle aree industriali, dove le imprese hanno visto aumentare gli investimenti e migliorare le infrastrutture. Un caso emblematico si trova nel porto di Gioia Tauro, che ha registrato una crescita significativa delle merci movimentate. Questo modello dimostra come un intervento mirato possa cambiare la realtà locale e offrire soluzioni reali ai problemi economici. Ora si aspetta di vedere se questo approccio si diffonderà in altre regioni.

Al direttore - Gentile direttore Cerasa, le racconto un breve e divertente aneddoto, un punto di vista esterno sulla riforma della giustizia e sull'enormità, nonché sulla normalizzazione dell'anomalia del sistema Italia. Quando ho iniziato a lavorare a Bruxelles grazie a uno stage presso il Parlamento europeo, il mio superiore era finlandese. Ci siamo incontrati il primo giorno per una rapida presentazione e per conoscerci prima di iniziare a lavorare. Siamo velocemente finiti al classico scenario della capitale europea, fatto di differenze e stereotipi tra vari paesi. Nel nostro caso, Italia e Finlandia.

