Il Fondo monetario internazionale ha pubblicato il suo rapporto di aprile 2026, evidenziando una crescita economica mondiale pari allo zero virgola e sottolineando l’impatto di uno shock energetico. Il documento si intitola “L’economia globale nell’ombra della guerra” e analizza le conseguenze di tensioni internazionali e crisi energetiche sui mercati e sulle prospettive di sviluppo dei paesi. La situazione rappresenta un punto critico per molte nazioni, tra cui l’Italia.

Il Fondo monetario Internazionale ha pubblicato il suo World economic outlook di aprile 2026 con un titolo che vale come diagnosi: L’economia globale nell’ombra della guerra. Il conflitto in Medio Oriente, cominciato il 28 febbraio con gli attacchi americani e israeliani contro l’Iran e complicato la domenica scorsa dal blocco navale dello Stretto di Hormuz, è al centro del documento. Ma la parte più utile per capire la situazione italiana non è nelle tavole di previsione. È in quello che i dati dicono sul perché certe economie resistono e altre no. Ed è in quello soprattutto che si intravvede il problema complesso che il governo dovrà fronteggiare, dopo aver navigato per tre lunghi anni, con cautela e un certo successo, le acque già pericolose del suo debito pubblico e della scarsa dinamicità dell’economia italiana.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Crescita zero virgola e shock energetico. Il dilemma strategico dell’Italia

Notizie correlate

Shock energetico: l’Italia rischia il 3% di inflazioneLo scenario economico italiano si trova in una posizione di vulnerabilità estrema rispetto al resto dell’Unione Europea, secondo le proiezioni più...

Trump: petrolio a 107$, l’Italia teme lo shock energeticoUn discorso di diciannove minuti pronunciato da Donald Trump ha cambiato radicalmente le prospettive dei mercati globali, trasformando l’ottimismo...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Senza una politica industriale il Paese resta fermo tra crescita zero, caro energia e transizione incompiuta. Le parole di Turco; Pil, come va l’Italia rispetto a Spagna, Francia e Germania?; Orbàn, ovvero il costo dell'illiberalismo; L’insostenibile pesantezza delle revisioni.

Crescita zero virgola e shock energetico. Il dilemma strategico dell’ItaliaIl Fondo monetario Internazionale ha pubblicato il suo World economic outlook di aprile 2026 con un titolo che vale come diagnosi: L’economia globale nell’ombra della guerra. Il conflitto in Medio Ori ... formiche.net

Crescita zero, caro energia e transizione a rilento. Turco (M5S) boccia i decreti: Non rispondo ai problemi reali di imprese e cittadiniIl vicepresidente del Movimento 5 Stelle critica l’impostazione del governo su Dl fiscale, bollette, Transizione 5.0 ... ilriformista.it

Tradire chi li protegge e' la grande gioia della sinistra Italiana--Craxi fece meglio liberando gli assassini di Abu Abbas a Sinonella. Fra Schlein e Meloni riescono a tenere L'Italia a crescita zero, anche a causa della corruzione parastatale che ambedue appogi x.com

Mentre la propaganda di Palazzo Chigi racconta di un’Italia che corre, i numeri della realtà (UE, FMI, OCSE) dicono l’esatto contrario: siamo il fanalino di coda d'Europa. Ecco il bilancio fallimentare di 4 anni di "cura Meloni": CRESCITA ZERO: ultimi nell'Euroz facebook