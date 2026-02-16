corea del nord kim jong un inaugura quartiere residenziale per le famiglie dei soldati uccisi in ucraina

Kim Jong Un ha aperto oggi un nuovo quartiere a Pyongyang, per onorare le famiglie dei soldati nordcoreani caduti in Ucraina. La cerimonia si è svolta davanti a numerosi cittadini e rappresentanti militari, che hanno assistito all’evento con entusiasmo. Il leader ha visitato personalmente le prime case, sottolineando l’attenzione del regime verso le famiglie dei combattenti.

In Corea del Nord, un sorridente Kim Jong Un ha inaugurato nelle scorse ore un nuovo quartiere residenziale a Pyongyang. Gli appartamenti sono destinati alle famiglie dei soldati nordcoreani uccisi in Ucraina al fianco degli alleati russi. Rigorosamente accompagnato dalla figlia Kim Ju Ae, il leader ha visitato alcune delle nuove case e incontrato i futuri occupanti, promettendo di ripagare i “giovani martiri” che “hanno sacrificato tutto per la loro patria”. Negli ultimi mesi, la Corea del Nord ha intensificato la propaganda che glorifica le truppe schierate per combattere nella guerra della Russia contro l’Ucraina: ha istituito un muro commemorativo e costruito un museo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La Corea del Nord ha commemorato il ritorno dei soldati coinvolti nel conflitto tra Russia e Ucraina, organizzando una cerimonia di grande rilievo.

