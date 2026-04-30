Per il Primo Maggio Piazzale Alpini diventa Zona di baccano Tentorio | Residenti ignorati e presi in giro

Per il Primo Maggio, piazzale Alpini a Bergamo si è trasformato in una zona rumorosa, con un concerto che ha attirato molte persone. L'evento è stato definito in modo ironico e provocatorio “Zona di baccano”. Il sindaco ha commentato dicendo che i residenti sono stati ignorati e presi in giro, facendo riferimento alla gestione dell’organizzazione e alle proteste di chi vive nella zona.

Bergamo. Il concerto del Primo Maggio in piazzale Alpini è stato chiamato, in modo ironico e forse un po’ provocatorio, “Zona di baccano”. Dodici tra band e musicisti si esibiranno sui due palchi allestiti da Nxt in una due giorni, venerdì 1 e sabato 2 maggio, nel segno del rock e della musica. La scelta dello slogan, però, non è piaciuta alla consigliera comunale Ida Tentorio, che ha affidato al suo profilo Facebook una velata (ma non troppo) critica. “I residenti vengono ignorati e presi in giro – scrive Tentorio –. Da anni chi vive in zona Piazzale Alpini segnala problemi legati a rumore, degrado e sicurezza. Eppure, puntualmente, tutto viene minimizzato”.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Bergamo, il Primo Maggio raddoppia: 12 artisti gratis al Piazzale AlpiniIl Piazzale degli Alpini di Bergamo si trasformerà in un polo di aggregazione musicale per due intere giornate, il 1° e il 2 maggio 2026, con una... Leggi anche: Il concerto del Primo Maggio raddoppia al Piazzale degli Alpini: in due giorni dodici live Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le piazze del Primo Maggio; 1° Maggio 2026: l’Italia in piazza per il lavoro dignitoso; Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città; Primo Maggio 2026 in Lombardia: Programma, Orari e Piazze del Lavoro Dignitoso. Primo Maggio a Torino, Askatasuna torna in piazza. Rispuntano le intercettazioni: «Quel nero rompe i c. dobbiamo fare selezione», «I soldi di Maduro» e lo sparapatateOffese agli immigrati e minacce, rispuntano vecchie intercettazioni nel fascicolo che portò 16 militanti antagonisti a processo per associazione a delinquere. Gli attivisti: «Non è la nostra storia» ... torino.corriere.it Corteo Primo Maggio 2026 a Torino, sindacati e lavoratori in strada per un lavoro dignitoso: il percorso e il comizio in piazza CastelloLavoratori, pensionati e sindacati in piazza venerdì per il tradizionale corteo del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori ... torinotoday.it Tutto ciò che si può fare a Riccione per il Ponte del Primo maggio Con l'arrivo del Ponte del Primo maggio Riccione è pronta per viverlo con un ricco calendario divisi tra appuntamenti all'aria aperta e mostre. Dal 30 aprile al 3 maggio il piazzale Roma l'Interna - facebook.com facebook