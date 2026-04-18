Il primo maggio a Bergamo il Piazzale degli Alpini ospiterà un evento musicale che si svolgerà su due giorni, il 1° e il 2 maggio 2026. Durante questa manifestazione, dodici artisti si esibiranno gratuitamente, tra performance dal vivo e set dei DJ della Crew di NXT. La manifestazione trasformerà il piazzale in un punto di incontro per appassionati di musica, con un programma ricco di spettacoli diversificati.

Il Piazzale degli Alpini di Bergamo si trasformerà in un polo di aggregazione musicale per due intere giornate, il 1° e il 2 maggio 2026, con una programmazione che vede la partecipazione di dodici artisti tra live e set dei dj della Crew di NXT. L’evento, concepito come un raddoppio del tradizionale appuntamento per il Primo Maggio, offrirà l’accesso gratuito al pubblico, distribuendo le esibizioni su due palchi differenti per coprire l’intera fascia oraria pomeridiana e serale. La programmazione artistica tra generi diversi e ritmi elettronici. L’organizzazione del weekend festivo prevede una suddivisione accurata delle performance musicali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo, il Primo Maggio raddoppia: 12 artisti gratis al Piazzale Alpini

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