Assalto al primo maggio | treni potenziati con 63 corse extra per spingere il turismo

In vista del ponte dell’1 maggio, Trenitalia Tper e la Regione Emilia-Romagna hanno deciso di aumentare le corse dei treni, aggiungendo 63 servizi extra. Questa misura mira a soddisfare l’afflusso di viaggiatori previsto durante il periodo, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e sostenere il settore turistico locale. L’operazione riguarda principalmente le tratte più frequentate da chi si muove verso le destinazioni turistiche della regione.

In vista del ponte dell'1 maggio Trenitalia Tper, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna, potenzia ulteriormente l’offerta ferroviaria per rispondere all'incremento della domanda turistica. Al piano originale, che prevedeva l’introduzione di 43 corse aggiuntive, se ne aggiungono ora altre 20 per.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Piemonte: nuovi treni e corse extra per potenziare il trasportoLa Regione Piemonte ha pianificato una serie di interventi strutturati sul sistema ferroviario regionale, con modifiche che si estenderanno dal 25... Petrolio, con il barile a 100 dollari ricavi extra per 63 miliardi per le Big Oil americaneCi sono società come la SLB costrette questa settimana al profit warning sui ricavi del primo trimestre dell’anno a causa del blocco dello Stretto di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ponte del Primo Maggio: ecco qualche meta perfetta per un mini break primaverile; Un posto al sole, le anticipazioni dal 27 aprile al 1 maggio 2026: assalto a Palazzo Palladini (poi la soap salta); La Riviera si prepara all’assalto dei turisti: Un Primo Maggio da tutto esaurito; Festa della Liberazione e dei lavoratori, sette giorni di mostre, dibattiti e concerti in Fortezza Nuova: il programma. Ponte del Primo maggio. I laghi bresciani presi d’assalto. Pienone a Monte IsolaI laghi bresciani presi d’assedio dai turisti in cerca di un luogo dove trascorrere il weekend lungo del Primo maggio. A Monte Isola, l’isola lacustre più grande d’Italia, è corsa alle ultime prenotaz ... ilgiorno.it La Riviera si prepara all’assalto dei turisti: Un Primo Maggio da tutto esauritoFederalberghi: Sarà un mese in crescendo. Fondamentale destagionalizzare. La Regione: Presenze cresciute a gennaio e febbraio ... ilsecoloxix.it L’assalto sessuale, il rifiuto di Chiara, le dodici coltellate: ecco tutte le accuse contro Andrea Sempio- - facebook.com facebook L'Unità d'assalto anfibio multiruolo #Trieste è dotata di un ospedale attrezzato con sale chirurgiche, radiologia, laboratori di analisi, servizio dentistico e una zona degenza con 27 ricoveri gravi con ulteriori posti disponibili in moduli equipaggiati. Scopri di più, l x.com