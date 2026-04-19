Lavori al Polo Agroalimentare il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar | Affidamento legittimo

Il Consiglio di Stato ha annullato la decisione del Tar riguardante l'affidamento dei lavori di riqualificazione ed efficientamento del Centro Agroalimentare di Salerno, finanziati con 6,5 milioni di euro provenienti dai fondi Pnrr. La sentenza conferma la legittimità dell’affidamento, che riguarda l’intervento sul polo agroalimentare della città. La questione riguarda l’assegnazione di un appalto pubblico per lavori di manutenzione e miglioramento dell’area.

Piena legittimità per l'affidamento dei lavori di riqualificazione ed efficientamento del Centro Agroalimentare di Salerno, opera finanziata con fondi Pnrr per 6,5 milioni di euro. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, ribaltando la precedente pronuncia del Tar e accogliendo in via definitiva.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Impianto a biometano a Capaccio: il Comune impugna la sentenza del TAR davanti al Consiglio di StatoIl Comune di Capaccio Paestum non si arrende sulla vicenda dell'impianto a biometano e porta la battaglia legale in appello.

Alunno con disabilità e promozione contestata: il Consiglio di Stato sospende la sentenza del TAR e ordina il ritorno nella classe superioreUn genitore, titolare della responsabilità genitoriale (il complesso di diritti e doveri che la legge attribuisce ai genitori nei confronti dei figli...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Provincia di Grosseto: approvate le linee programmatiche; Apora investe 35 milioni nel polo di Ficarolo e potenzia la logistica automatizzata; Napoli, inaugurato il Dimostratore Arca, la nuova infrastruttura per le tecnologie dell'agroalimentare; Inaugurato il Dimostratore Arca: Hub unico in Europa, ospiterà 200 ricercatori.

Il nuovo polo agroalimentare. Un affare da 1.500 posti di lavoroAppare come un vero e proprio rinascimento produttivo. Pontassieve si appresta a vivere uno dei periodi storici più prolifici dal punto di vista occupazionale ed industriale. L’annuncio dato ieri da ... lanazione.it

Centro Agroalimentare, vai ai lavori da 7 milioniCentro Agroalimentare, si è tenuta nel pomeriggio del 10 aprile, la cerimonia di taglio del nastro per l’inizio dei lavori finanziati dal Pnrr, nell’ambito della misura relativa allo ‘Sviluppo ... ilrestodelcarlino.it

Cinque piani, funzioni diverse e un unico obiettivo: spingere la ricerca agroalimentare verso nuove frontiere. A Napoli Est, nel polo della Federico II di San Giovanni a Teduccio, apre il Dimostratore Arca, infrastruttura finanziata dal Pnrr e pensata per sviluppar - facebook.com facebook