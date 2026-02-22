Appalto rifiuti a Frosinone il Consiglio di Stato dà ragione alla Sangalli

Il Consiglio di Stato ha deciso a favore di Sangalli, che ha contestato l’assegnazione dell’appalto per la gestione dei rifiuti a Frosinone. La causa deriva da una presunta anomalia nelle procedure di gara, che ha portato all’annullamento dell’assegnazione precedente. La decisione apre la strada a un nuovo iter per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. La questione rimane aperta e suscita attenzione tra gli operatori locali.

Il contratto con Super Eco resta valido, ma la gara torna alla verifica dell’anomalia. Forza Italia e FutuRa: “La Commissione d’indagine mai istituita avrebbe permesso di chiarire prima le criticità” Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Sangalli in merito all’appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del Comune di Frosinone. La sentenza ribalta la precedente decisione del TAR e dispone l’annullamento degli atti impugnati, riportando la procedura alla fase di verifica dell’anomalia dell’offerta. La gara, del valore complessivo stimato di 43,4 milioni di euro (comprensivo di proroga) e classificata come servizio “verde”, aveva visto la partecipazione di dieci imprese. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

