Durante le celebrazioni per il compleanno del sovrano svedese, la famiglia reale ha scelto di indossare abiti nelle diverse tonalità di blu. Tra i partecipanti si distingue una principessa che copre il volto con un cappello, suscitando curiosità. Si nota una particolare attenzione alla palette cromatica, che sembra aver guidato le scelte dei membri della famiglia reale durante la mattinata delle celebrazioni ufficiali.

Colpisce la presunta regia cromatica dietro le scelte della famiglia del sovrano durante le celebrazioni mattutine. Una parata royal a Stoccolma dove non solo le regine ma anche le altre invitate hanno sfilato sfoggiando look formali ed eleganti adatti all'occasione solenne +++dropcap Carlo Gustavo di Svezia compie 80 anni e festeggia con una giornata di celebrazioni a Stoccolma alla quale partecipa la sua famiglia, reali, capi di stato e altri personaggi di alto profilo. Il palazzo reale è diventato una passerella dove regine, principesse, capi di stato e first ladies hanno sfilato con abiti formali adatti all'occasione solenne....🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Per il compleanno di Carlo Gustavo di Svezia la famiglia reale sceglie tutte le sfumature di blu. Compresa la principessa misteriosa che si copre il volto con un cappello

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