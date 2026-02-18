Mimmo Liguoro addio al giornalista Rai che ha raccontato decenni di storia italiana | aveva 84 anni

Mimmo Liguoro è morto a Roma all’età di 84 anni, a causa di problemi di salute che lo avevano afflitto negli ultimi mesi. Il giornalista Rai ha dedicato tutta la vita a raccontare eventi importanti, diventando una voce riconoscibile e amata dal pubblico. Ha condotto numerosi programmi di informazione e ha seguito da vicino le vicende italiane per decenni. La sua morte lascia un vuoto nel mondo del giornalismo televisivo italiano. La Rai ha annunciato il suo cordoglio per questa perdita.

Addio a Mimmo Liguoro, voce storica del giornalismo Rai. Roma, 18 febbraio 2026 – Si è spento oggi a Roma, all'età di 84 anni, Mimmo Liguoro, giornalista di spicco e figura centrale della televisione pubblica italiana. Con una carriera che ha attraversato decenni di cambiamenti sociali e politici, Liguoro ha diretto e condotto telegiornali come il TG2 e il TG3, lasciando un segno indelebile nel panorama informativo nazionale. Gli inizi e l'ascesa in Rai. La carriera di Mimmo Liguoro in Rai è stata caratterizzata da una costante progressione e da una profonda attenzione alla qualità dell'informazione.

