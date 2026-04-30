Pegaso Meeting del 9 maggio | Firenze si accende di stelle azzurre

Il Pegaso Meeting si terrà sabato 9 maggio allo stadio Ridolfi di Firenze, giunto ormai alla sua seconda edizione. Oltre alle atlete e agli atleti già annunciati, tra cui Nadia Battocletti nei 1500 metri e la coppia composta da Leonardo Fabbri e Zane Weir nel lancio del peso, sarà presente anche la campionessa del martello. L’evento coinvolge diverse discipline e atleti di livello nazionale e internazionale.

Accanto alle star azzurre già annunciate – Nadia Battocletti, attesa nei 1500 metri, e la coppia Leonardo Fabbri–Zane Weir nel lancio del peso – la seconda edizione fiorentina del Pegaso Meeting, in programma sabato 9 maggio allo stadio Ridolfi, vedrà in pedana anche la regina del martello.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Hunt e Lansiquot a Firenze il 9 maggio, al Pegaso Meeting nuove medaglie internazionaliIl cast del Pegaso Meeting continua a crescere e si impreziosisce di ulteriori protagoniste della velocità mondiale. Pegaso Meeting: sfida stellare negli 800 a FirenzeIl sabato 9 maggio lo stadio Ridolfi di Firenze ospiterà il Pegaso Meeting, tappa del World Athletics Continental Tour – Challenger, con un programma... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Firenze in pista con le stelle dello sprint paralimpico; Attesa per Ambra Sabatini e Maxcel Amo Manu al Pegaso Meeting; Idea Pieroni debutterà al Pegaso Meeting il 9 maggio; Idea Pieroni debutterà al Pegaso Meeting il 9 maggio. La coppia britannica Reekie-King sugli 800 metri del Pegaso MeetingIl campo dei partecipanti al Pegaso Meeting, tappa del World Athletics Continental Tour Challenger in programma allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 9 maggio, si arricchisce di una coppia di mezzofon ... fidal.it Pegaso Meeting, Ambra Sabatini e Maxcel Amo Manu star dei 100 metri paralimpiciSabato 9 maggio al Ridolfi Ambra Sabatini e Maxcel Amo Manu guidano i 100 metri FISPES del Pegaso Meeting: appuntamento clou alle 16:50 (donne) e 17:00 (uomini) ... firenzetoday.it Il Pegaso Meeting di Firenze si terrà il 9 maggio allo Stadio Ridolfi con star dell'atletica mondiale come Nadia Battocletti e il polacco Dawid Wegner nel lancio del giavellotto. - facebook.com facebook