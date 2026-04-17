Il 9 maggio, allo stadio Ridolfi di Firenze, si terrà il Pegaso Meeting, tappa del circuito World Athletics Continental Tour – Challenger. La manifestazione prevede gare di mezzofondo, con particolare attenzione alle due mezzofondiste britanniche che prenderanno parte alla gara degli 800 metri. L’evento si inserisce nel calendario internazionale di atletica leggera e attirerà atleti provenienti da diverse nazioni.

Il sabato 9 maggio lo stadio Ridolfi di Firenze ospiterà il Pegaso Meeting, tappa del World Athletics Continental Tour – Challenger, con un programma che vede protagoniste due mezzofondiste britanniche negli 800 metri. Jemma Reekie e Shaikira King si sfideranno in pista, portando nel cuore della Toscana un confronto tra la maturità di una veterana e l’ascesa di un talento giovanissimo. L’evoluzione di un brand sportivo dalla costa al centro della Toscana. La presenza di atleti di questo calibro a Firenze non è un caso isolato, ma il risultato di un percorso di consolidamento iniziato oltre vent’anni fa. Le radici della manifestazione risalgono al 2003, quando nacque il Grifone Meeting a Castiglione della Pescaia, nel grossetano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pegaso Meeting: sfida stellare negli 800 a Firenze

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