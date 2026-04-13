Hunt e Lansiquot a Firenze il 9 maggio al Pegaso Meeting nuove medaglie internazionali
Il Pegaso Meeting di Firenze si terrà il 9 maggio, attirando atleti di spicco nel panorama internazionale della velocità. Tra i partecipanti figurano Hunt e Lansiquot, due atlete note per le loro prestazioni di rilievo a livello globale. La manifestazione si conferma come un appuntamento importante nel calendario degli eventi sportivi, arricchendosi di ulteriori rappresentanti di spicco provenienti da diverse nazioni.
Il cast del Pegaso Meeting continua a crescere e si impreziosisce di ulteriori protagoniste della velocità mondiale. Sabato 9 maggio, allo Stadio Luigi Ridolfi, la seconda edizione dell’evento organizzato da Atletica Firenze Marathon e inserito nel calendario World Athletics Continental Tour –.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Torna il 9 maggio al Ridolfi di Firenze il Pegaso Meeting di atletica leggeraFIRENZE – Dopo l’edizione del 23 luglio scorso, nobilitata dalla presenza del campione di casa Leonardo Fabbri – che due mesi piu? tardi avrebbe...
Akani Simbine al Pegaso Meeting: 100 metri stellari a FirenzeUn’altra star internazionale al Pegaso Meeting: il sudafricano Akani Simbine (PB 9”82) sarà al via dei 100 metri il 9 maggio allo Stadio Ridolfi.