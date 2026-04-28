Blitz contro la pedopornografia online | coinvolta anche la provincia Tre arresti e sei denunce

La Polizia di Stato ha effettuato un'operazione contro la pedopornografia online, coinvolgendo anche la provincia di Firenze. Durante le attività sono stati arrestati tre persone e altre sei sono state denunciate. La polizia ha sequestrato materiale digitale collegato alla diffusione di contenuti pedopornografici su internet. L'operazione si è svolta in diverse località e ha riguardato vari soggetti.

C’è anche Firenze al centro di una vasta operazione della Polizia di Stato contro la diffusione di materiale pedopornografico in rete. Il blitz, coordinato dalla procura della Repubblica di Roma, ha portato a tre arresti e a sei denunce a piede libero in diverse zone d’Italia: tra queste, figura.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Pedopornografia on line: tre arresti e sei denunce. Fra i file anche video di abusi a minoriFIRENZE – Si è conclusa con tre arresti e sei denunciati, fra questi un fiorentino, e sei denunce l’operazione Mad Hatter, una vasta indagine... Leggi anche: Pedopornografia online, blitz della polizia: arresti, perquisizioni e denunce tra Milano e tutta Italia Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pedopornografia online, blitz in 9 città: 3 arresti e un denunciato nel Frusinate; Pedopornografia online, operazione Mad Hatter: arresti in tutta Italia, anche nel Barese; Pedopornografia online, la maxi operazione Mad Hatter arriva in Ciociaria: un denunciato nel Frusinate; Frosinone, 600 chili di hashish in casa di madre e due figli insospettabili: indaga l'Antimafia. Il blitz durante una consegna. Pedopornografia online, blitz in 9 città: 3 arresti e un denunciato nel FrusinateOperazione contro la pedopornografia online: 3 arresti, 6 denunce e perquisizioni in 9 città. Indagini partite nel 2024 ... ilquotidianodellazio.it Pedopornografia online, da Roma il blitz nazionale: 3 arresti e 9 perquisizioniDa Roma l’operazione contro la pedopornografia online: 3 arresti, 6 denunce, 9 perquisizioni e migliaia di file sequestrati ... romait.it BLITZ ANTI DROGA DELLA POLIZIA DI STATO NEL NAPOLETANO, 23 ARRESTI - facebook.com facebook Maxi blitz dei Falchi della Polizia di Stato dalla periferia est fino al litorale della Capitale: 8 gli arresti messi a segno dagli agenti tra Ponte di Nona, Tor Bella Monaca e Ostia. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate oltre 300 dosi tra cocaina e hashish, x.com