Blitz contro la pedopornografia online | coinvolta anche la provincia Tre arresti e sei denunce

Da firenzetoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato ha effettuato un'operazione contro la pedopornografia online, coinvolgendo anche la provincia di Firenze. Durante le attività sono stati arrestati tre persone e altre sei sono state denunciate. La polizia ha sequestrato materiale digitale collegato alla diffusione di contenuti pedopornografici su internet. L'operazione si è svolta in diverse località e ha riguardato vari soggetti.

C’è anche Firenze al centro di una vasta operazione della Polizia di Stato contro la diffusione di materiale pedopornografico in rete. Il blitz, coordinato dalla procura della Repubblica di Roma, ha portato a tre arresti e a sei denunce a piede libero in diverse zone d’Italia: tra queste, figura.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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