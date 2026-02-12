Pechino Express torna su Sky con una nuova stagione. Il promo diffuso mostra le prime immagini del viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone, e rivela anche la data di partenza. I concorrenti si preparano a affrontare un percorso ricco di sfide tra culture diverse. La nuova edizione promette sorprese per i fan del programma.

Nel video promozionale svelato l'inizio della prossima attesa edizione del programma in onda su Sky e in streaming su NOW. La nuova edizione di Pechino Express si preannuncia all'insegna del viaggio estremo. Il percorso a tappe che andrà in onda su Sky e in streaming su NOW**, ed è stato anticipato dal promo ufficiale che introduce un'avventura ancora più intensa del solito. Lo storico programma si appresta a sbarcare per il quarto anno sulla piattaforma satellitare e in streaming, per cercare di confermare il grande successo di pubblico e ribadire l'amore dei fan accumulato nel corso delle varie edizioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pechino Express torna su Sky: il promo svela la data d'inizio del nuovo viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone

Pechino Express torna in tv con un viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone.

