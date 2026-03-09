il nuovo viaggio di pechino express su sky e now tra indonesia cina e giappone

Pechino Express ritorna su Sky e NOW con Costantino della Gherardesca alla guida. La trasmissione coinvolge nuove coppie e inviati speciali in un viaggio che attraversa Indonesia, Cina e Giappone. La stagione vede protagonisti diversi team impegnati in sfide e percorsi tra le tre nazioni. La messa in onda è programmata sulle piattaforme di streaming e televisive del gruppo.

Pechino Express torna su Sky e NOW con Costantino della Gherardesca e un viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone insieme a nuove coppie e inviati speciali. GLI SPASSUSI Biagio Izzo e Francesco PaolantoniI RACCOMANDATI Chanel Totti e Filippo LaurinoLE DJ Jo Squillo e Michelle MasulloI VELOCI Fiona May e Patrick StevensI RAPPER Dani Faiv e Tony 2MilliGLI EX Steven Basalari e Viviana VizziniI COMEDIAN Tay Vines e Assane DiopI CREATOR Elisa Maino e.

