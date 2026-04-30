Pechino Express il momento più brutto per Gaia De Laurentiis poi svela | Agnese si è scusata

Durante l’attuale edizione di Pechino Express, Gaia De Laurentiis e sua figlia Agnese Catalani hanno vissuto un momento difficile che Gaia ha definito il più brutto dell’esperienza. La partecipazione è stata caratterizzata anche da alcuni contrasti tra madre e figlia, con Gaia che ha successivamente riferito di aver ricevuto le scuse di Agnese. La narrazione si concentra sugli episodi avvenuti durante il viaggio e sui risvolti relazionali tra le due concorrenti.

Gaia De Laurentiis commenta l’esperienza vissuta a Pechino Express con la figlia Agnese Catalani. Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani hanno partecipato insieme all’attuale edizione di Pechino Express e durante il loro percorso non sono mancati i battibecchi. Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani a Pechino Express (Screen Ig @gaiadelaofficial) Le due hanno parlato più volte del loro turbolento rapporto durante l’esperienza che hanno vissuto, dopo vari scontri hanno anche provato a comprendersi di più. Intervistata da ComingSoon.it l’attrice ripensando al reality ha rivelato: “ È molto più tosta di quanto immaginassi. E nessuno poteva sapere la reazione allo stress mia e quella di Agnese.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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