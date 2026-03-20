Pechino Express Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani litigano | Accoltellata alle spalle – IL VIDEO

Il rapporto tra Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani, in gara come Le Biondine a “Pechino Express ” è apparso “complicato” sin da subito. E anche ieri, 19 marzo, nel secondo episodio della nuova stagione (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e sempre disponibile on demand), una normalissima conversazione è sfociata in una discussione piuttosto accesa. “Comunque erano primi ancora Chanel e Filippo, ma sono dei miti. Dobbiamo ribaltare questa classifica però. Eccessivamente contenta per loro, scusa”, ha detto Gaia. Ma Agnese ha sottolineato: “Ma no, perché fino a ieri li mandavi a fanculo?”. Gaia ha risposto: “Sei scema? Quando mai? Sì, ho un modo di dire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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