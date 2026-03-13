Pechino Express le pagelle | Chanel Totti più burina di mamma Ilary 7 Gaia De Laurentiis un mattone 4 gli ex non si reggono 0

Giovedì 12 marzo 2026, su Sky e Now, è andata in onda la prima puntata di ‘Pechino Express’ che ha portato i concorrenti in viaggio nell’Estremo Oriente. Tra i partecipanti, Chanel Totti ha ottenuto un voto di 7, Gaia De Lauricis si è fermata a 4, mentre gli ex concorrenti non sono riusciti a superare lo zero. La trasmissione vede protagonisti diversi concorrenti in questa nuova edizione.

Giovedì 12 marzo 2026, la prima puntata di ‘Pechino Express’ ci introduce alla scoperta dell'Estremo Oriente su Sky e Now. Conduce Costantino della Gherardesca che stavolta si avvale di Lillo come inviato speciale. Dieci coppie di viaggiatori approcciano l'Indonesia e fioriscono già i primi livori fratricida tra pagaiate impossibili, autostop disperati, mascherine da sub con le borchie punk e pacifici templi in quel di Bali. Vediamo insieme promossi e bocciati. Lo abbiamo pensato tutti. O almeno tutti quelli che c'erano il giorno in cui è venuta al mondo: ‘Ma veramente l’hanno chiamata Chanel?! Pensa quando sarà grande, chissà cosa viene fuori!". 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Chanel a Pechino Express 2026: “Mi piace dare ordini come mamma Ilary”. E svela il consiglio di TottiChanel Totti racconta il rapporto con mamma Ilary Blasi, l’avventura di Pechino Express 2026 e i consigli di papà Francesco. Leggi anche: Chanel Totti a Pechino Express 2026, Ilary Blasi svela cosa ne pensa davvero Approfondimenti e contenuti su Pechino Express Temi più discussi: Riso e surf: le pagelle della prima puntata di Pechino Express 2026?; Pechino Express, le pagelle in diretta: chi verrà eliminato?; Pechino Express, le pagelle in diretta: chi verrà eliminato?; Pechino Express, prima puntata e primi responsi: vincono i Raccomandati, a rischio gli Ex. Pechino Express, le pagelle: regina Chanel Totti (10), Biondine in guerra (5), Fiona May agguerrita (6). Gli Ex? Lagna infinita (4)Giovedì 12 marzo 2026, alle 21:15, Pechino Express – L’Estremo Oriente prende il via da Bali, tra templi, strade tropicali e prove ... msn.com Riso e surf: le pagelle della prima puntata di Pechino Express 2026?I concorrenti sono arrivati a Bali carichi di energia, la coppia finita in fondo alla classifica ha scoperto l'importanza del duello ... iodonna.it Buonanotte viaggiatori grazie per essere stati con noi. Vi siete divertiti Ci vediamo domani con altri incredibili contenuti #PECHINOEXPRESS - facebook.com facebook PERCEPITECI COSÌ #pechinoexpress x.com